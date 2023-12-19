В ЕС захотели возвести стены в третьих странах из-за мигрантов

Страны — члены Европейского союза (ЕС) готовы финансировать возведение стен и заборов на границах третьих государств, чтобы сократить количество прибывающих на свою территорию мигрантов. Об этом сообщило издание Euroactiv, сославшись на закрытые переговоры законодателей регионального содружества.

© Газета.Ru

В материале указано, что соответствующие заседания состоялись 18 и 19 декабря. При этом ключевой темой обсуждения стал механизм так называемой миграционной «солидарности».

По информации журналистов, изначально европейские парламентарии планировали только обсудить возможность переселения мигрантов и предоставления финансовой помощи оказавшимся в сложной ситуации странам региона. Однако, как отмечается в статье, руководство ЕС может попытаться в целом сделать границы содружества более непроницаемыми для иностранцев.

«Характер механизма «солидарности» может быть радикально изменен дополнительным набором мер», — говорится в публикации.