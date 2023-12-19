На Украине посмертно вызвали в суд экс-депутата Рады Киву

На Украине вызвали в суд убитого бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на украинское СМИ.

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Напомним, что о смерти Кивы стало известно 6 декабря. Его тело было обнаружено в деревне Супонево Московской области. Возбуждено дело об убийстве. По предварительным данным, в Киву выстрелил неизвестный. Позже представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что бывшего депутата убили «в ходе спецоперации СБУ».