Алек Болдуин повздорил с митингующими из-за войны в Израиле

"Вы даже не можете поставить себя в положение тех, кто живет в Газе. Это матери, отцы, дети — 2,3 млн человек, сейчас уже меньше, которых днем и ночью, неделю за неделей бомбят. Невозможно даже представить, каково это, и поверить, что за нападениями Израиля стоит самая могущественная в мире империя [США], это до невозможности отвратительно", — заявил Уотерс.