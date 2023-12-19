Премьер Ирландии посетовал на миграционный кризис из-за Украины Вовану и Лексусу

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар в беседе с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) пожаловался на самый крупный миграционный кризис в истории страны из-за приезда около 100 тысяч беженцев с Украины. По словам Варадкара в связи с этим ему пришлось поселить у себя дома одного из них. Запись разговора опубликована в Telegram-канале пранкеров. "В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю. В Ирландии сейчас проживает 100 тысяч украинцев", — сказал Варадкар. Он отметил, что на девять месяцев поселил в своем доме одного из беженцев. В то же время премьер Ирландии отметил, что его страна вряд ли сможет стать гарантом безопасности для Украине в случае потенциальных переговоров о мире. Ранее в Финляндии начали расследовать пранк Вована и Лексуса с главой МИД страны Валтонен. До этого стало известно о реакции премьера Италии на разговор с российскими пранкерами.