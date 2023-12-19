Адвокат назвала сроки по следствию россиянина Тордена в Финляндии

Следствие в отношении россиянина Воислава Тордена (ранее был известен как Ян Петровский) в Финляндии будет длиться от 9 месяцев до 1,5 лет. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила его адвокат Наталия Мальгина.

Юрист отметила, что это срок рассмотрения лишь в первой инстанции. Сторона обвинения будет основывать свою линию на «публичных источниках украинских пропагандистских СМИ», однако часть доказательств вины Тордена была засекречена.

«Мой подзащитный полностью отрицает свою вину, и у меня, как и у всей команды защиты, есть полные основания верить в его слова», — добавила Мальгина.

При этом адвокат считает, что защищать Тордена будет невероятно сложно из-за продолжающегося геополитического конфликта. Она заявила, что защита будет искать законные пути обеспечения его прав.

Напомним, что Торден был задержан в Финляндии в августе. Силовики считают его одним из лидеров диверсионно-штурмовой разведгруппы (ДШРГ) «Русич», которая принимала участие в конфликте на Донбассе еще в 2014-2015 годах.

8 декабря Верховный суд Финляндии не разрешил экстрадицию Петровского по запросу Украины и постановил освободить его. Сразу же после освобождения из тюрьмы он был задержан пограничной охраной Финляндии — как сообщали СМИ, центральная криминальная полиция Финляндии начала предварительное расследование в отношении Тордена о якобы совершенных им преступлениях на Украине.