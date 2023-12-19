Помещения польской комиссии по авиакатастрофе в Смоленске опечатали

Польская комиссия по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, ликвидирована, а ее помещения опечатаны. Об этом в соцсети X сообщил пресс-секретарь Минобороны Януш Сеймей.

Ранее пришедший на пост министра нацобороны Владислав Косиняк-Камыш распорядился упразднить комиссию. Ее члены назвали решение незаконным и отказались исполнять.

Сегодня представитель министерства рассказал, что решение министра исполнено. Члены комиссии покинули офис. В ближайшее время власти создадут специальную группу — она должна будет проанализировать все аспекты деятельности ликвидированной комиссии.

Напомним, что 10 апреля 2010 году в аэропорте Смоленск-Северный разбился самолет Ту-154М. На его борту находились 96 пассажиров, включая президента Качиньского и его супругу Марию, — все они погибли. Делегация направлялась в Катынь для проведения траурных мероприятий.