В США заявили о вмешательстве хакеров из Китая и России в выборный процесс

Минюст и Министерство внутренней безопасности (МВБ) заявили о том, что хакерам из Ирана, Китая и России в 2022 году удавалось подключаться к некоторым системам, связанным с проведением выборов в США, однако это не оказало влияния на итоги голосования. Об этом говорится в совместном докладе двух ведомств.

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В ноябре 2022 года в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. В итоге республиканцы получили большинство в нижней палате парламента.

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В документе отмечается, что были выявлены «многочисленные инциденты, когда субъекты, связанные с правительством России, Ирана и Китая, подключались к инфраструктуре предвыборной кампании».

При этом хакеры из Китая вели «широкое сканирование доменов политических партий» в штатах.

Однако в Минюсте и МВБ США заверили, что эти атаки не оказали влияния на итоги голосования, несмотря на то, что ряд «действий в киберпространстве позволил получить доступ к элементам инфраструктуры».

«У нас нет никаких свидетельств того, что какая-либо информация, полученная таким путем, была опубликована при проведении операций по оказанию влияния, использована иным образом, была изменена или уничтожена», - говорится в документе.

Авторы доклада также обратили внимание на то, что хакерские атаки не оказали влияния на «целостность данных избирателей, возможность голосовать, подсчет голосов или своевременную передачу результатов выборов».

Ранее США обвинили Россию во вмешательстве в американские выборы 2016 года, победу на которых одержал Дональд Трамп. Расследование дела носило название Crossfire Hurricane («Ураган перекрестного огня»), в его рамках сотрудники ФБР проверяли соратников Дональда Трампа на возможную связь с Москвой.