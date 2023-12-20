Трамп намерен обжаловать решение суда о его отстранении от участия в выборах

"Верховный суд Колорадо принял полностью ошибочное решение сегодня, и мы скоро подадим апелляцию в Верховный суд США на это недемократичное решение", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте предвыборной кампании Трампа.

Ранее Верховный суд Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента США в 2024 году, сославшись на 3-й раздел 14-й поправки к Конституции США, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам".