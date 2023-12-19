Япония раскритиковала позицию России по Курилам

В Японии назвали несправедливой позицию России по закрытому спору о Курилах
Правительство Японии считает несправедливой и неприемлемой позицию России, которая сводится к тому, что "территориальный спор" по поводу южной части Курильских островов закрыт. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси, комментируя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Спустя месяц после начала специальной военной операции на Украине, "в марте 2022 года, Россия в одностороннем порядке объявила, что не намерена продолжать переговоры с Японией о мирном соглашении из-за японских санкций против России", отметил Хаяси.
"Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо", - заявил он.
Генсек кабмина констатировал, что двусторонние отношения "находятся в сложном положении" и нельзя сказать ничего конкретного относительно консультаций по договору о мире.
"Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу [необходимости] решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения", - добавил он.
Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале 18 декабря заявил, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами.
"У нас, в общем-то, больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией. Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают", - сказал он.
Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.
В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
После начала специальной военной операции РФ на Украине Япония ввела несколько пакетов антироссийских санкций. В связи с этим МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио о мирном соглашении.