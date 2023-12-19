Санду обвинила РФ в планах дестабилизировать ситуацию в Молдавии перед выборами

Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Молдавии перед президентскими выборами в республике в ноябре 2024 года. Об этом заявила в интервью телеканалу PRO-TV президент Молдавии Майя Санду, передает ТАСС. "Мы думаем, что РФ продолжит попытки дестабилизировать здесь ситуацию. Скорее всего, они начнутся ближе к весне", - сказала Санду. По ее словам, Москва может использовать людей, "которые здесь находятся, может измениться тактика". Молдавский президента призвала изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, "чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы", До этого экс-глава автономного территориального образования Гагаузия в составе Молдавии Ирина Влах заявила, что время правящей партии в Молдавии "Действие и солидарность" (PAS) подошло к концу, население страны видит альтернативы политике партии.