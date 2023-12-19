В ВОЗ рассказали о мутациях COVID-19

COVID-19 адаптировался к человеку, но продолжает мутировать, заявила РИА Новости официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По ее словам, коронавирус все еще широко распространен, вызывает «тяжелые заболевания и смерть».

Коронавирус был обнаружен 4 года назад и продолжает циркулировать. И становится ясно, что вирус адаптировался к человеческой популяции, чтобы продолжать свое существование. С наступлением зимы в Европе и Центральной Азии другие респираторные патогены стали циркулировать вместе с COVID-19, — сказала она.

По словам Вуйнович, примерно в половине стран, предоставляющих данные в ВОЗ о госпитализации, наблюдаются тенденции роста. В частности, в Финляндии, Словакии, Италии.

Ранее министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» с обновленным составом. Препарат прошел клинические испытания и продемонстрировал благоприятный профиль иммуногенности и безопасности. В Минздраве уточнили, что в настоящее время в лабораториях Росздравнадзора завершается процесс государственного контроля первых серий обновленной вакцины. После регистрации производитель «Спутника Лайт» сможет ввести препарат в оборот и начать поставки в регионы России.