В Белграде протестующие оппозиционеры напали на члена избиркома

БЕЛГРАД, 19 декабря. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия" напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича. Об этом сообщила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

"Сербия против насилия" напала на <...> директора Республиканского института статистики, пожилого мужчину, который в чем именно виноват? - написала Брнабич в социальной сети X (ранее Twitter). - Вот вам и человечность".

Видео дня

Ранее в социальных сетях и СМИ появился видеоролик, на котором видно, что сразу после выхода из дверей Республиканской избирательной комиссии (РИК) членам избиркома не позволили покинуть крыльцо здания и перегородили им путь. При попытке вернуться в здание РИК протестующие начали забрасывать сотрудников комиссии, в том числе Ковачевича, яйцами, помидорами, пивными банками и другим мусором.

Ранее в понедельник сторонники оппозиции собрались в центре Белграда по призыву лидеров блока "Сербия против насилия" Мариники Тепич и Мирослава Алексича. Собравшиеся у здания столичной администрации заявляли о несогласии с победой на выборах в скупщину (городское собрание) возглавляемой правящей партией коалиции, которая по итогам обработки 92,5% бюллетеней набирает 39,34%, в то время как оппозиционный блок получает 34,27%.

Лидеры прозападной оппозиции Мариника Тепич и Мирослав Алексич отказались признавать предварительные результаты муниципальных выборов в Белграде и призвали своих сторонников собраться на протестную акцию в 18:00 (20:00 мск) у здания городской администрации. После собравшиеся протестующие от здания администрации направились к главному входу РИК, где начали скандировать "воры" и "мошенники", использовать свистки, петарды, а также бросать яйца и мусор в сторону дверей. В ходе протеста было перекрыто движение на улице Краля Милана у здания администрации президента.

Ожидание результатов выборов

Согласно данным РИК, после обработки 98% бюллетеней, то есть данных с 8 115 из 8 273 избирательных участков, коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" продолжает лидировать на парламентских выборах и получает 1 752 002 голосов, или 46,64%. Далее идет оппозиционный блок "Сербия против насилия" с результатом 23,66%. Третье место занимает коалиция "Ивица Дачич - премьер Сербии" с результатом 6,56%. В состав парламента, согласно промежуточным результатам, также может пройти коалиция "Доктор Милош Йованович - надежда для Сербии" с 5,04% и блок "Мы - голос из народа - профессор, доктор Бранимир Несторович", который получает 4,7%.

Президент республики и член Сербской прогрессивной партии Александар Вучич заявил ранее, что коалиция "Александар Вучич - Сербия не должна останавливаться" займет абсолютное большинство мест в парламенте и "получит более 127 мандатов [из 250]".