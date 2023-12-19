В Ватикане допустили благословение однополых пар

Дикастерия (центральное ведомство в Ватикане) по доктрине веры заявила о допустимости получения благословения для однополых пар, не состоящих в браке. Об этом сообщает портал Vatican News.

Согласно распространенному дикастерией документу, "благословение возможно для обездоленных и нуждающихся в помощи, не претендующих на легитимацию собственного статуса". Отмечается, что для его составления привлекались эксперты по теологии, а также проводились консультации с Папой Римским Франциском, который подписал текст декларации.

В ноябре сообщалось о декларации, говорящей о праве транссексуалов креститься в Римско-католической церкви и выступать в качестве крестных родителей и свидетелей на свадьбах.