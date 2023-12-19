Молдавию назвали проблемой для ЕС

Молдавия является проблемой для Европейского союза (ЕС) из-за отсутствия у властей четкого видения членства страны в сообществе, считает бывший премьер-министр Влад Филат. Об этом он заявил в интервью кишиневскому телеканалу N4.

Он отметил, что действующее руководство республики не понимает, что будет после завершения процесса евроинтеграции.

«Нынешнее правительство не имеет видения о членстве в ЕС с учетом низкой рождаемости и оттока самой трудоспособной части населения», — заявил политик.