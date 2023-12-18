В США раскрыли причину увольнения Карлсона с Fox News

Телеведущего Такера Карлсона уволили с Fox News, поскольку он мешал тем, кто зарабатывал на конфликте на Украине. Об этом сообщил Гленн Гринвальд, передает «РИА Новости».

Во время беседы с репортером он отметил, что после закрытия программы Карлсона на телеканале «кучка республиканцев в конгрессе» обрадовалась этому, заявив, что позиция журналиста «против конфликта на Украине мешала им финансировать его».

Карлсон, комментируя это, указал, что его позиция на Украине не была популярной в США и привела к его «отмене». По его мнению, одержимость США конфликтом на Украине уже дошла до фанатизма.