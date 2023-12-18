Украинцев призвали в несколько раз снизить потребление

По его словам, украинцы пока живут «в достаточно специфической реальности», в которой есть макроэкономическая и курсовая стабильность. «Но эта реальность потребует коррекции, если мы хотим перейти на военные рельсы. Это ограничение общественного потребления. Нам нужно снизить его в несколько раз, потому что мы потребляем в основном импортные товары и услуги, это определяет наш экономический потенциал», — заявил Марченко. Lenta.ru