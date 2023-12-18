«В течение нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили своим помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа, фаворита в номинации от республиканской партии. Они расстроены тем, что не добиваются большего прогресса», — сообщается в материале издания со ссылкой на анонимные источники.