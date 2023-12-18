Байден расстроился из-за низкого рейтинга одобрения

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден расстроились из-за низкого рейтинга одобрения американского лидера. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

«В течение нескольких месяцев президент и первая леди Джилл Байден говорили своим помощникам и друзьям, что они разочарованы низким рейтингом президента и опросами, которые показывают, что он отстает от бывшего президента Дональда Трампа, фаворита в номинации от республиканской партии. Они расстроены тем, что не добиваются большего прогресса», — сообщается в материале издания со ссылкой на анонимные источники.

Особую обеспокоенность окружения Байдена вызывает падение его рейтингов в колеблющихся штатах. Кроме того, многие конгрессмены от Демократической партии сообщают о своих опасениях проиграть выборы из-за ассоциации с фигурой Байдена.

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Ранее рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал до 27 процентов среди независимых избирателей. Самые низкие оценки американский лидер получил по вопросам экономики (24 процента) и участия США в конфликте Израиля и ХАМАС (25 процентов). Самые высокие показатели Байден набрал по вопросам конфликта на Украине (31 процент) и сферы здравоохранения (35 процентов).

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