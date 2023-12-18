Еще 32 бойца ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий

В Едином центре поддержки еще 32 бойцам частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» вручили удостоверения ветерана боевых действий. Об этом сообщила председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева, говорится в поступившем «Ленте.ру» пресс-релизе.

В мероприятии участвовали статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов, старший вице-президент — директор по внешним связям «Промсвязьбанка» Вера Подгузова, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак, депутат Госдумы Владимир Шаманов и вице-адмирал Николай Михеев.

Главный документ ветерана СВО позволяет получать военным все льготы и выплаты. По словам Цивилевой, удостоверение получили уже 450 сотрудников ЧВК «Вагнер». Кроме того, им также передали первые банковские карты лояльности «Защитники Отечества», которые были разработаны фондом совместно с Промсвязьбанком. Такая карта дает доступ к скидкам в аптеках, магазинах детских товаров, спортивного оборудования и инвентаря, на АЗС, скидки на проживание в гостиницах, на приобретение билетов в театры, музеи и кино.

Также она рассказала, что фонд еженедельно собирает и передает документы о выдаче таких удостоверений в Министерство обороны России. Цивилева отметила, что сейчас на рассмотрении ведомства более 3000 комплектов документов. «Готовые удостоверения ветерана боевых действий министерство в рамках соглашения передает нам для вручения их в региональных филиалах», — сообщила председатель фонда «Защитники Отечества».