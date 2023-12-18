Болгария может отменить повышенные тарифы на транзит российского газа

Депутаты парламента Болгарии в первом чтении приняли законопроект, отменяющий повышение тарифа за транзит российского газа. Ранее Венгрия и Сербия, в которые российских газ идет через Болгарию, в совместной декларации заявили, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению, а Венгрия предъявила Болгарии ультиматум и пригрозила наложить вето на вступление в сообщество Шенгена, в случае если повышенные тарифы не будут отменены.
В середине октября Болгария установила акциз, составляющий примерно 20% от текущей базовой цены на газ, что примерно в десять раз выше обычной платы за транзит.
О причинах ввода и обсуждения отмены повышенного тарифа рассказывает ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности Игорь Юшков.
Игорь Юшков ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности «Болгарию неоднократно использовали как антироссийский таран, и в этом плане «Южный поток» закрылся тоже не просто так: он бы давал колоссальные прибыли Болгарии. Но приехала группа американских сенаторов во главе с ныне покойным Маккейном, буквально 30 минут поговорили с руководством страны, и те отказались строить эту трубу. И то же самое сейчас, в общем-то. Я думаю, что исключительно под давлением Соединенных Штатов они ввели налог для того, чтобы все стороны торговли — и Россия, и Сербия, и Венгрия — сами прекратили бы торговать газом. Потому что, по сути, это 100 долларов транзитного налога на каждую тысячу кубометров. Для «Газпрома» в условиях, если бы цены снизились до 250-300 долларов за тысячу кубов, эти 100 долларов были бы неподъемные. Таким образом они заставляют «Газпром» объявить форс-мажор и прекратить отгрузки в Венгрию и в Сербию, то есть выдавить окончательно Россию из Юго-Восточной Европы. Для самой Болгарии это невыгодно, потому что они получают эти транзитные платежи, а сейчас транзита не останется. И в этом плане это немного останавливает их и создает некую оппозицию данному решению, поэтому как раз в парламенте проголосовали за отмену подобного налога. Плюс к тому, если «Газпром» вообще прекратит поставки по одной из ниток «Турецкого потока», которая нужна для Европы, тогда им тоже нечего будет покупать у турецких, сербских и греческих трейдеров, а они именно так и закупают сейчас российский газ. И они не хотят, чтобы возникал дефицит на рынке Турции, чтобы туда меньше объема приходило. Если «Газпром» вдруг законсервирует одну из ниток, то в итоге это приведет к повышению цен в регионе, и сами болгары пострадают. Второй фактор — это давление со стороны и Венгрии, и Сербии. Потому что те обращаться будут в международные суды, будут отбивать обратно эти деньги у болгар, и Болгарии в итоге придется признать свою неправоту и деньги вернуть. То есть они просто берут и дискриминационный налог вводят против одного поставщика. С точки зрения европейского антимонопольного законодательства, это, конечно, нелегальная история. Посмотрим, какой будет ответный удар от лоббистов введения подобного налога: они тоже не будут сдаваться, и Соединенные Штаты будут давить и говорить, что надо этот закон оставить, повышенную ставку. Поэтому я думаю, что битва по отношению к этому транзитному налогу еще не закончена».
Кроме того, в первом чтении был принят закон о запрете нефтеперерабатывающему заводу компании «Лукойл», расположенному на территории Болгарии, перерабатывать российскую нефть с 1 марта следующего года. А с 1 января нельзя будет доставлять, транспортировать или экспортировать в третьи страны определенные виды нефтепродуктов.
Оба решения принимались в парламенте бурно: сначала оппозиционные депутаты встали вокруг парламентской трибуны и заблокировали ее, но это не помогло, поскольку их оппоненты продолжили выступать с мест с помощью портативного микрофона. Тогда народные избранники демонтировали часть колонок, чтобы выступления не были слышны. После этого в зале Народного собрания Болгарии зале начались «физические столкновения» между депутатами.