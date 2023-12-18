Болгария может отменить повышенные тарифы на транзит российского газа

Игорь Юшков ведущий эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергобезопасности «Болгарию неоднократно использовали как антироссийский таран, и в этом плане «Южный поток» закрылся тоже не просто так: он бы давал колоссальные прибыли Болгарии. Но приехала группа американских сенаторов во главе с ныне покойным Маккейном, буквально 30 минут поговорили с руководством страны, и те отказались строить эту трубу. И то же самое сейчас, в общем-то. Я думаю, что исключительно под давлением Соединенных Штатов они ввели налог для того, чтобы все стороны торговли — и Россия, и Сербия, и Венгрия — сами прекратили бы торговать газом. Потому что, по сути, это 100 долларов транзитного налога на каждую тысячу кубометров. Для «Газпрома» в условиях, если бы цены снизились до 250-300 долларов за тысячу кубов, эти 100 долларов были бы неподъемные. Таким образом они заставляют «Газпром» объявить форс-мажор и прекратить отгрузки в Венгрию и в Сербию, то есть выдавить окончательно Россию из Юго-Восточной Европы. Для самой Болгарии это невыгодно, потому что они получают эти транзитные платежи, а сейчас транзита не останется. И в этом плане это немного останавливает их и создает некую оппозицию данному решению, поэтому как раз в парламенте проголосовали за отмену подобного налога. Плюс к тому, если «Газпром» вообще прекратит поставки по одной из ниток «Турецкого потока», которая нужна для Европы, тогда им тоже нечего будет покупать у турецких, сербских и греческих трейдеров, а они именно так и закупают сейчас российский газ. И они не хотят, чтобы возникал дефицит на рынке Турции, чтобы туда меньше объема приходило. Если «Газпром» вдруг законсервирует одну из ниток, то в итоге это приведет к повышению цен в регионе, и сами болгары пострадают. Второй фактор — это давление со стороны и Венгрии, и Сербии. Потому что те обращаться будут в международные суды, будут отбивать обратно эти деньги у болгар, и Болгарии в итоге придется признать свою неправоту и деньги вернуть. То есть они просто берут и дискриминационный налог вводят против одного поставщика. С точки зрения европейского антимонопольного законодательства, это, конечно, нелегальная история. Посмотрим, какой будет ответный удар от лоббистов введения подобного налога: они тоже не будут сдаваться, и Соединенные Штаты будут давить и говорить, что надо этот закон оставить, повышенную ставку. Поэтому я думаю, что битва по отношению к этому транзитному налогу еще не закончена».