Обзор иноСМИ: выброшенные 215 млн доз вакцин против COVID-19 и «эпоха войн в Европе»

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В ЕС выкинули вакцины против ковида на миллиарды евро

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Как минимум 215 миллионов доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, отправились в мусорные контейнеры, пишет Politico. Анализ издания показал, что примерная стоимость выброшенных вакцин составляет четыре миллиарда евро.

С тех пор, как в конце 2020 года были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны ЕС в совокупности получили 1,5 миллиарда доз (более трех на каждого жителя Европы). Больше всего невостребованных вакцин оказалось в Эстонии и Германии. При этом точно оценить количество выброшенных доз невозможно, так как некоторые правительства, в том числе второй по численности населения в ЕС Франции, не хотят раскрывать масштабы отходов. По оценке Politico, реальные убытки, скорее всего, гораздо выше четырех миллиардов евро, но даже эта сумма огромна - она равна годовым расходам Хорватии на здравоохранение.

FT: европейская помощь Украине «висит на волоске»

ЕС одобрил начало переговоров о членстве с Украиной, несмотря на сопротивление многих стран. И даже если Венгрия продолжит блокировать предоставление денег Киеву (речь идет о 50 миллиардах евро в течение четырех лет), Евросоюз найдет способ обеспечить финансирование, считает автор Financial Times Мартин Сандбу. Однако сам факт, что решения о помощи Украине в последнее время «висят на волоске», показывает, насколько хрупкой может быть европейская поддержка: недостаточно сказать, что «борьба Украины - это наша борьба», и пообещать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», если ваши действия показывают обратное.

В последнее время европейский фокус сместился с «героизма» Владимира Зеленского на его истощение, а с украинского единства - на политические разногласия, отмечает Сандбу. В мире много говорят о недоверии между Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным, а также о провалившемся наступлении. Недавно Зеленский вернулся из США «почти с пустыми руками», а в ЕС начались споры из-за поддержки Киева. Украина тем временем сталкивается с дефицитом средств ПВО и боеприпасов, а США и ЕС не могут помочь из-за ограниченных производственных мощностей.

«Эпоха войн в Европе»

Комфортная эра процветания и всеобщего благосостояния «под защитным зонтиком американской обороны» заканчивается - теперь Европе необходимо «переключиться на военную экономику», пишет Breitbart со ссылкой на политолога Катажину Писарскую. По ее мнению, США отдаляются от Европы - новое поколение американских избирателей и политиков больше опасается угроз из Азии, поэтому странам ЕС «еще вчера» нужно было начать подготовку к будущей «эпохе войн».

Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о «европейской автономии». Но что это значит? Сможет ли Франция завтра разместить в Польше десять тысяч солдат и способна ли Германия эффективно защитить восточный фланг НАТО, задается вопросом Писарская. Она предупредила, что отсутствие политической воли на переход к военной экономике «дорого обойдется» европейцам.

СМИ: лидеры ХАМАС устроили тайную встречу в Турции

Руководство ХАМАС на прошлой неделе провело секретный саммит в Турции, сообщает портал Kan. В переговорах приняли участие замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, экс-глава движения Халед Машаль и другие высокопоставленные члены движения. Аль-Арури прибыл на встречу из Бейрута, а Машаль - из Дохи, утверждает Kan.

По данным портала, участники встречи хотели согласовать позиции по продолжению войны и по новому обмену пленными. Решение провести очную встречу было связано с опасениями, что израильские спецслужбы отследят видео- или аудиозвонок. Информацией о результатах встречи Kan не располагает.

«Даже самый близкий друг Украины засомневался»

Великобритания стала одним из первых и наиболее важных военных сторонников Украины, но теперь правительство в Лондоне «сбавляет обороты», пишет Die Welt. За закрытыми дверями британские чиновники уже говорят об отсутствии «финансовой свободы» для помощи Киеву.