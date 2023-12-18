Обзор иноСМИ: выброшенные 215 млн доз вакцин против COVID-19 и «эпоха войн в Европе»
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В ЕС выкинули вакцины против ковида на миллиарды евро
Как минимум 215 миллионов доз вакцины против COVID-19, закупленной странами ЕС в разгар пандемии, отправились в мусорные контейнеры, пишет Politico. Анализ издания показал, что примерная стоимость выброшенных вакцин составляет четыре миллиарда евро.
С тех пор, как в конце 2020 года были одобрены первые вакцины против коронавируса, страны ЕС в совокупности получили 1,5 миллиарда доз (более трех на каждого жителя Европы). Больше всего невостребованных вакцин оказалось в Эстонии и Германии. При этом точно оценить количество выброшенных доз невозможно, так как некоторые правительства, в том числе второй по численности населения в ЕС Франции, не хотят раскрывать масштабы отходов. По оценке Politico, реальные убытки, скорее всего, гораздо выше четырех миллиардов евро, но даже эта сумма огромна - она равна годовым расходам Хорватии на здравоохранение.
FT: европейская помощь Украине «висит на волоске»
ЕС одобрил начало переговоров о членстве с Украиной, несмотря на сопротивление многих стран. И даже если Венгрия продолжит блокировать предоставление денег Киеву (речь идет о 50 миллиардах евро в течение четырех лет), Евросоюз найдет способ обеспечить финансирование, считает автор Financial Times Мартин Сандбу. Однако сам факт, что решения о помощи Украине в последнее время «висят на волоске», показывает, насколько хрупкой может быть европейская поддержка: недостаточно сказать, что «борьба Украины - это наша борьба», и пообещать поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», если ваши действия показывают обратное.
В последнее время европейский фокус сместился с «героизма» Владимира Зеленского на его истощение, а с украинского единства - на политические разногласия, отмечает Сандбу. В мире много говорят о недоверии между Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным, а также о провалившемся наступлении. Недавно Зеленский вернулся из США «почти с пустыми руками», а в ЕС начались споры из-за поддержки Киева. Украина тем временем сталкивается с дефицитом средств ПВО и боеприпасов, а США и ЕС не могут помочь из-за ограниченных производственных мощностей.
«Эпоха войн в Европе»
Комфортная эра процветания и всеобщего благосостояния «под защитным зонтиком американской обороны» заканчивается - теперь Европе необходимо «переключиться на военную экономику», пишет Breitbart со ссылкой на политолога Катажину Писарскую. По ее мнению, США отдаляются от Европы - новое поколение американских избирателей и политиков больше опасается угроз из Азии, поэтому странам ЕС «еще вчера» нужно было начать подготовку к будущей «эпохе войн».
Президент Франции Эммануэль Макрон говорит о «европейской автономии». Но что это значит? Сможет ли Франция завтра разместить в Польше десять тысяч солдат и способна ли Германия эффективно защитить восточный фланг НАТО, задается вопросом Писарская. Она предупредила, что отсутствие политической воли на переход к военной экономике «дорого обойдется» европейцам.
СМИ: лидеры ХАМАС устроили тайную встречу в Турции
Руководство ХАМАС на прошлой неделе провело секретный саммит в Турции, сообщает портал Kan. В переговорах приняли участие замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, экс-глава движения Халед Машаль и другие высокопоставленные члены движения. Аль-Арури прибыл на встречу из Бейрута, а Машаль - из Дохи, утверждает Kan.
По данным портала, участники встречи хотели согласовать позиции по продолжению войны и по новому обмену пленными. Решение провести очную встречу было связано с опасениями, что израильские спецслужбы отследят видео- или аудиозвонок. Информацией о результатах встречи Kan не располагает.
«Даже самый близкий друг Украины засомневался»
Великобритания стала одним из первых и наиболее важных военных сторонников Украины, но теперь правительство в Лондоне «сбавляет обороты», пишет Die Welt. За закрытыми дверями британские чиновники уже говорят об отсутствии «финансовой свободы» для помощи Киеву.
Правительство Великобритании до сих пор не опубликовало бюджет военной помощи на следующий финансовый год (начинается в апреле 2024 года). В последние месяцы Лондон также не объявлял о новых серьезных поставках оружия, и в результате даже осторожная Германия обогнала Британию по объему военной помощи. Одной из причин усталости от украинского кризиса в британском парламенте стало неудачное наступление ВСУ. Кроме того, внимание Лондона переключилось на войну Израиля и ХАМАС, а также на парламентские выборы 2024 года - правящие консерваторы в последних опросах сильно проигрывают лейбористам.