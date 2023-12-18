Глава Пентагона Остин прибыл в Тель-Авив

Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Тель-Авив, где собирается посетить встречу с руководством Израиля. Об этом в понедельник, 18 декабря, он сообщил лично, опубликовав пост в своем официальном аккаунте в социальной сети X.

— Приземляюсь в Тель-Авиве. Я встречусь с министром обороны Йоавом Галантом, премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и кабинетом военных действий, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки Израилю, обсудить операции Армии обороны Израиля по уничтожению ХАМАС и подчеркнуть необходимость защиты гражданского населения от вреда и обеспечения потока гуманитарной помощи в Газу, — написал Ллойд Остин.

В начале декабря Ллойд Остин заявил, что Израиль может столкнуться со стратегическим поражением в секторе Газа, и только предотвращение гибели и защита мирного населения анклава может его армии помочь одержать победу. Армии обороны Израиля, по мнению Остина, следует поставить защиту мирного населения в Газе главной целью.

1 декабря армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа. Военные ЦАХАЛ заявили, что ХАМАС нарушил паузу в боевых действиях и открыл огонь по израильской территории.