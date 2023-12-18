Вице-премьер Грузии назвал Россию «врагом»

Вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили назвал Россию «врагом» и «оккупантом», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

На комитетских слушаниях в парламенте заместитель председателя правительства Грузии заявил, что «никакого тайного диалога с Россией Грузия не проводит».

«Да, Россия – оккупант, да, Россия – враг, да, Россия – преступник и по отношению к России мы не пойдем ни на какие компромиссы», – заявил он.

Леван Давиташвили подчеркнул, что за время пребывания во власти «Грузинской мечты» с 2012 года «никаких уступок России сделано не было».

При этом он отметил, что диалог с Россией ведется по тем направлениям, которые отвечают интересам Грузии.