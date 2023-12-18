В Латвии заявили о депортации более тысячи граждан России

Более тысячи граждан России планируют депортировать из страны власти Латвии, заявила глава управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе. News.ru
«Выдворение коснется более 1000 человек. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, пытался все уладить, подать документы на временное проживание, но, к сожалению, мы вынуждены им говорить, чтобы они уезжали, потому что на них не распространяется ни один из пунктов, указанных в законе», — заявила Розе. Газета.Ru
Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи граждан России могут обязать покинуть Латвию. 3 255 постоянно проживающих в Латвии россиян получили письма о том, что из-за новых требований закона об иммиграции им, вероятно, придется покинуть страну либо подать документы на какой-либо из видов на жительство. ТАСС