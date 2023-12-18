Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт в секторе Газа еще 50 лет

Тактика действующего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет еще 50 лет разжигать конфликт Израиля и Палестины, заявил бывший глава Министерства обороны Британии Бен Уоллес. Lenta.ru
Как отметил Уоллес, изначальной ошибкой Нетаньяху является то, что он вообще допустил нападение палестинского движения ХАМАС. «Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт ещё 50 лет», — подчеркнул он. RT на русском
Ранее СМИ писали, что высшее руководство ХАМАС провело в Турции секретную встречу, в ходе которой было согласовано продолжение войны с Израилем. Газета.Ru