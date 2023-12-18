Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт в секторе Газа еще 50 лет

Как отметил Уоллес, изначальной ошибкой Нетаньяху является то, что он вообще допустил нападение палестинского движения ХАМАС. «Его методы не решат эту проблему. Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт ещё 50 лет», — подчеркнул он. RT на русском