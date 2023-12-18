Экс глава МО Британии Уоллес: тактика Нетаньяху будет разжигать конфликт 50 лет

Бывший глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что тактика премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху будет разжигать палестино-израильский конфликт еще 50 лет. Такое мнение он высказал в своей статье для британской газеты The Telegraph, передает РИА Новости. Как пишет Уоллес, ошибка Нетаньяху заключалась в том, что он пропустил нападение боевиков палестинской группировки ХАМАС на Израиль. По его мнению, методы израильского премьера не решат проблему с ХАМАС. "Более того, я считаю, что его тактика будет разжигать конфликт еще 50 лет", - заявил он, выразив мнение, что стратегия Нетаньяху ослабляет Израиль. 17 декабря Нетаньяху заявил, что соглашения между Израилем и Палестинской национальной администрацией (ПНА) в Осло о создании палестинского самоуправления были "роковой ошибкой".