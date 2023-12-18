В ООН задумались о создании спецтрибунала по конфликту в Газе

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает возможным создание специального трибунала по ситуации в секторе Газа.

© RT на русском

Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Как отметил Гриффитс, ещё никогда ранее безнаказанность за преступления в ходе вооружённого конфликта не была такой высокой.

Он добавил, что эта безнаказанность только процветает.

«Возможно, существует необходимость в специальном трибунале по Газе», — сказал Гриффитс.