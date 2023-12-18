Замгенсека ООН Гриффитс не исключил создание спецтрибунала по сектору Газа

Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает возможным создание специального трибунала по ситуации в секторе Газа.

В ООН задумались о создании спецтрибунала по конфликту в Газе
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Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

Как отметил Гриффитс, ещё никогда ранее безнаказанность за преступления в ходе вооружённого конфликта не была такой высокой.

Он добавил, что эта безнаказанность только процветает.

«Возможно, существует необходимость в специальном трибунале по Газе», — сказал Гриффитс.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.

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