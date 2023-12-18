В ООН задумались о создании спецтрибунала по конфликту в Газе

Замгенсека ООН Гриффитс не исключил создание спецтрибунала по сектору Газа
Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что считает возможным создание специального трибунала по ситуации в секторе Газа.
Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.
Как отметил Гриффитс, ещё никогда ранее безнаказанность за преступления в ходе вооружённого конфликта не была такой высокой.
Он добавил, что эта безнаказанность только процветает.
«Возможно, существует необходимость в специальном трибунале по Газе», — сказал Гриффитс.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела лагеря для беженцев в Газе со стороны ЦАХАЛ погибли 30 человек, ещё десятки пропали без вести.