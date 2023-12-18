В Киеве просел грунт под зданиями около затопленной станции метро

В Киеве просел грунт под зданиями торговых павильонов около затопленной станции метро Демиевская, об этом сообщило агентство УНИАН.

На асфальте образовались ямы и трещины, на распространившихся в соцсетях кадрах заметно, что постройки деформировались.

В Киевской городской администрации утверждают, что грунт в этом месте просел еще до закрытия шести станций метро. Участок взят под усиленный контроль, критических изменений не зафиксировано, добавили власти украинской столицы.

8 декабря в Киеве закрыли движение метро на шести станциях синей Оболонско-Теремковской ветки, от Демиевской до Теремков, из-за подтопления тоннеля и угрозы обрушения.

Советник мэра столицы Дмитрий Белоцерковский возложил вину за подтопление участка киевского метро на экс-президента Украины Виктора Януковича и бывшего премьер-министра Николая Азарова. Он указал, что последний раз станции открывали в президентский срок Януковича.