В США усомнились в согласовании сделки по помощи Украине до конца года

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В американском Сенате до сих пор не согласованы значимые вопросы в рамках сделки по ужесточению миграционного законодательства в обмен на поддержку новой помощи Украине. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

По данным автора, это снижает возможность достичь соглашения в оставшиеся дни 2023 года. Он отметил, что в воскресенье, 17 декабря, лидер республиканцев в верхней палате Конгресса Митч Макконнелл и сенатор Джеймс Лэнкфорд, возглавляющий группу переговорщиков от партии, направили письмо однопартийцам. Они попросили их указать свою позицию по возможности проведения голосования на предстоящей неделе.

«Все еще сохраняются значимые вопросы, над которыми ведется обсуждение и масса очень технической работы по подготовке соглашения, которая займет время для нужного результата», — подчеркнуло издание.

Газета указала, что в офисе лидера демократов в Сенате Чака Шумера также шли совещания. По мнению журналиста, «шансы на одобрение сделки до конца года сократились». Часть законодателей усомнились в том, что вопрос будет решен до католического Рождества 25 декабря. Другие считают, что его не удастся согласовать до конца года.