Гегемония США закончится не постепенно, а внезапно. Это приведет к анархии и разделу сфер влияния, говорится в статье Андреаса Клута, опубликованной в Bloomberg. Такой вариант возможен при возвращении экс-президента Дональда Трампа в Белый дом по итогам выборов, сообщается в материале.

По информации Bloomberg, перспектива возвращения Трампа является основной причиной, по которой президент России Владимир Путин на данный момент решил «не эскалировать нападение на Украину, сохранить свои позиции и переждать американские выборы». Клут считает, что по мере того, как 2023 год подходит к концу, необходимость участия США в региональных конфликтах становится очевиднее, чем когда-либо.

По мнению автора статьи, единственная страна, которая может поддерживать хотя бы подобие мирового порядка — это США. Для этого Америка, считает он, должна быть повсюду. Но власти США не могут этого сделать, потому что у них нет ресурсов, добавил Клут.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что процесс создания нового мира и реализация сценария в интересах большинства идет полным ходом. По ее мнению, воплощать план Запада по сохранению гегемонии больше не получится, и пора садиться за стол переговоров.