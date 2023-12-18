Американские сенаторы отложили каникулы ради помощи Украине

В Сенате США в понедельник прошло экстренное совещание для поиска компромисса, который предусматривал бы и новую помощь Украине, и требуемые республиканцами меры по ситуации на границе с Мексикой. На момент подписания номера в печать о результатах обсуждения еще не сообщалось, а прогнозы на этот счет звучали самые разные.

Президент США Джо Байден еще в октябре запросил у Конгресса более 100 миллиардов долларов, из которых львиную долю (61 миллиард) он хочет израсходовать на свой курс по накачиванию Украины вооружениями против России. Глава Белого дома требовал одобрить запрос до конца этого года, заявляя, что деньги для ВСУ у администрации на исходе. Около трех четвертей конгрессменов этот документ готовы поддержать. Однако законодатели-республиканцы требуют от Байдена думать не только о границах Украины, но и о защите американской границы от беспрецедентного наплыва нелегальных мигрантов. А потому они готовы рассматривать эти вопросы только в связке.

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Информационный ресурс Punchbowl News утверждал, что 17-18 декабря сенаторы могут представить согласованные с Белым домом меры по усилению миграционного контроля на южной границе. Сенатор-демократ Джо Манчин заявил, что одной из уступок Белого дома республиканцам может стать ограничение приема беженцев из Афганистана и Украины.

Однако в воскресенье сенатор-республиканец Линдси Грэм заметил, что переговоры далеки от сделки, а согласовать ее с большой вероятностью удастся только в следующем году. Грэм хотя и ярый русофоб, но подчеркнул в эфире телеканала NBC News, что ни один иностранный союзник США не должен получать помощь до тех пор, пока не будет решена проблема на границе с Мексикой.

Сенаторы от обеих партий сошлись в том, что вопрос помощи Украине для них срочный, и ради его обсуждения даже отложили отъезд на трехнедельные праздничные каникулы, которые должны были начаться для обеих палат Конгресса с минувших выходных. При этом их коллеги по палате представителей к такому самопожертвованию оказались не готовы и спокойно разъехались из Вашингтона еще в четверг. Спикер нижней палаты Майк Джонсон, представляющий республиканскую партию, заявил, что не станет наспех организовывать обсуждение столь важных вопросов.

Белый дом критикует конгрессменов за безответственность. Республиканцы в ответ на эти упреки указывают, что Байден сам виноват, поскольку с момента подачи его запроса в октябре времени было достаточно, но более или менее внятные переговоры начались только на прошлой неделе.

До этого Байден перепробовал все - воспевал героизм Украины, пугал угрозой России и пустеющими складами Пентагона, соблазнял выгодой для предприятий американского ВПК и даже вызвал украинского президента Владимира Зеленского лично упрашивать конгрессменов. Единственное, чего президент США действительно не пробовал - это прислушаться к требованиям республиканцев и попробовать с ними договориться.