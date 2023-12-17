В Румынии предложили объявить персоной нон грата российского посла

В Румынии предложили объявить посла РФ Валерия Кузьмина персоной нон грата в ответ на закрытие румынского консульства в Ростове-на-Дону. С такой инициативой выступил лидер партии «Альянс объединения Румынии», депутат Джордже Симион, сообщает Digi24.

«Смотрите, консульство Румынии в Ростове-на-Дону только что закрылось. Думаю, что объявление г-на Кузьмина персоной нон грата… было бы правильным ответом», — заявил Симион.

Он добавил, что Бухарест мог бы предпринять и более серьезные ответные меры — «вплоть до закрытия российских консульств и представительств в Румынии».

Румынский парламентарий также усомнился в том, что Россия предпримет какие-либо реальные действия, если Румыния предоставит Киеву аэродромы для истребителей F-16.