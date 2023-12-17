Украинские беженцы пожаловались на отъем детей в Европе

Украинские юристы озаботились частыми случаями отъема детей у соотечественников-беженцев в странах Евросоюза (ЕС). Об этом пишет издание «Зеркало недели».

18-летняя украинка Людмила Колтуновская, которая проживает во французском городе Эвре и находится в статусе временной защиты, пожаловалась, что социальная служба прямо в роддоме отобрала у нее новорожденного. Уточняется, что сотрудники службы посчитали, что «мать холодно относится к ребенку».

Ситуация привлекла внимание посольства Украины во Франции, Минюста и украинских волонтеров. Однако на прошедшее 11 декабря заседание представители указанных ведомств и организаций допущены не были. Тем не менее суд постановил вернуть ребенка родителям, но с сохранением консультативного сопровождения.

По словам адвоката матери Марины Семеновой, этот случай далеко не единичный. Она подчеркнула, что сталкивалась с похожими происшествиями в Эстонии, Дании, Польше и Германии.