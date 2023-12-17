Комиссия по расследованию смоленской катастрофы отказалась распускаться

В Польше подкомитет, который занимался расследованием крушения самолета Ту-154 в Смоленской области в 2010 году, продолжит свою работу в соответствии с законом до августа 2024 года, а решение министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша о ликвидации комиссии незаконно. Такое заявление сделал председатель подкомитета Антони Мацеревич.

«Фактически позиция министра Косиняка-Камыша незаконна, а это значит, что он никоим образом не может выносить мне решения, приводящие к ликвидации подкомитета», - приводит его слова телеканал Wiadomosci.

Напомним, Минобороны республики приняло решение ликвидировать комиссию по расследованию смоленской трагедии, в результате которой погибли президент Лех Качиньский, его жена и множество государственных и военных деятелей страны. Замглавы МО Польши Цезари Томчик отметил, что комиссия лгала и растрачивала государственные средства не по назначению.

В МВД Польши заявили, что откажутся от версий о вине России в катастрофе самолета Ту-154. По словам главы ведомства Марчина Кервиньского, рапорт Ежи Миллера, который возглавлял первое расследование, ранее пытались уничтожить склонные к теориям заговора польские политики, но время для этого подошло к концу.