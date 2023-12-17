В Сербии прокомментировали заявления о нарушении выборного процесса

Глава Республиканской избирательной комиссии (РИК) Сербии Владимир Димитриевич опроверг заявления о нарушении выборного процесса в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте РИК.

© Lenta.ru

«Утверждения о том, что на избирательных участках в Новом Белграде и Стари-Граде оказывается давление на избирателей, абсурдны, как и необоснованные и постыдные утверждения о том, что наблюдались грубые нарушения на выборах», — сказано в сообщении.

В РИК напомнили, что голосование на всех участках обеспечивают избирательные комиссии, в которые помимо постоянного состава входят также представители всех кандидатов. Отмечается, что всего на избирательных участках присутствует более 148 тысяч человек.