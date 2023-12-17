Трамп раскритиковал политику Байдена цитатой Путина

Трамп процитировал Путина, доказывая, что демократия в США в опасности
Бывший американский лидер Дональд Трамп процитировал президента России Владимира Путина, чтобы доказать, что демократия в Соединенных Штатах в опасности.
В сентябре в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума Путин прокомментировал судебное преследование Трампа.
"Для нас то, что происходит, в сегодняшних условиях, на мой взгляд, это хорошо", - отметил российский лидер, пояснив, что это показывает всю "гнилость" политической системы США, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии.
Российский лидер назвал ситуацию с Трампом преследованием по политическим мотивам.
Трамп, выступая накануне на митинге своих сторонников в штате Нью-Гемпшир, процитировал Владимира Путина.
"Он сказал, что Байден, и это цитата - "политически мотивированное преследование оппонентов очень хорошо для России, потому что это показывает загнивание американской системы, которая не может притворяться учителем демократии", - передает РИА Новости слова республиканца.
Трампу предъявлено 91 обвинение в рамках четырех уголовных дел. Самые тяжелые статьи грозят лишением свободы до 20 лет. Сам политик называет происходящее попыткой демократов помешать ему вернуться в Белый дом.
Между тем, согласно новому опросу CNN, Трамп имеет преимущество над Байденом в двух критически важных для избрания президента штатах - Мичигане и Джорджии. При этом подавляющее большинство избирателей в обоих штатах негативно оценивают работу действующего президента, его политические позиции и реакцию на события.