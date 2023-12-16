Байден отреагировал на смерть эмира Кувейта

Президент США Джо Байден назвал умершего эмира Кувейта шейха Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха ценным партнером и настоящим другом Соединенных Штатов.

Как отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, президент США и первая леди Джилл Байден "опечалены известием о смерти" эмира Кувейта. По словам Байдена, "шейх Наваф был ценным партнером и настоящим другом США".

"Мы скорбим в связи с его смертью и чествуем его жизнь и разделяемое нами видение мира и стабильности на Ближнем Востоке", - заявил Байден. По его словам, США и Кувейт "продолжат укреплять давние связи между правительствами и народами".

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Его преемником провозглашен наследный принц Кувейта шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. Согласно конституции страны, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, однако он сможет приступить к власти только после принесения присяги в Национальном собрании (однопалатный парламент). У нового эмира есть год, чтобы назначить наследника.