Грузия и США парафировали документ об экстрадиции

Его предварительно заключили министр юстиции Рати Брегадзе и генпрокурор республики Ираклий Шотадзе в рамках официального визита в Соединённые Штаты .

С американской стороны документ подписал замгенпрокурора, секретарь по международным связям Брюс Шварц. Об этом сообщила пресс-служба грузинской прокуратуры.

Тбилиси и Вашингтон начали вести переговоры о соглашении по экстрадиции в январе уходящего года. Стороны заявили, что документ позволит правоохранителям повысить оперативность и эффективность в борьбе с преступностью, передаёт ТАСС.