Боррель: 11 стран не из ЕС присоединились к "евросписку Магнитского"

11 не входящих в Евросоюз государств, включая Армению и Азербайджан, присоединились к решению Совета ЕС об очередном продлении на год так называемого европейского списка Магнитского - рестрикций, которые Брюссель вводит по обвинению в "серьезных нарушениях прав человека", говорится в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В рамках этого режима запрет на въезд в ЕС и заморозка финансовых активов на территории стран Евросоюза введены против граждан, силовых структур и компаний из Ирана, Китая, КНДР, России, Сирии и других государств.

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"4 декабря Совет ЕС продлил существующие запретительные меры на следующие 12 месяцев, до 8 декабря 2024 года, и уточнил список лиц и организаций, подпадающих под ограничения. Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдавия и Босния и Герцеговина, а также входящие в Европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, равно как Армения и Азербайджан, присоединились к этому решению Совета ЕС", - заявил Боррель.

Параллельно с этим заявлением внешнеполитическая служба ЕС распространила еще два с практически идентичным текстом: о присоединении не входящих в ЕС стран к решениям Совета ЕС о продлении санкций против КНДР и санкций против руководства Приднестровья. К санкциям против КНДР присоединились те же страны, кроме Армении и Азербайджана, плюс Сербия и Грузия. К санкциям против Приднестровья не присоединились Азербайджан, Армения, Исландия, Сербия.

В таком случае термин "присоединиться к санкциям" подразумевает не согласие с общими принципами запретов, а буквальный перенос в собственное законодательство решения Совета ЕС о продлении санкционного режима. В бюрократической терминологии Брюсселя это называется "выравниванием внешнеполитического курса" с Евросоюзом. Это обязательное требование для всех стран - кандидатов на вступление в ЕС. Кандидаты на юридическом уровне обязаны последовательно подключаться ко всем санкционным запретам Евросоюза, без этого они не смогут достаточно продвинуться в процесс приема в ЕС. Среди всех адептов евроинтеграции наибольшее раздражение Брюсселя вызывает Сербия, которая последовательно отказывается присоединяться к санкциям против России.