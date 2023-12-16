Венгрия пригрозила Болгарии не пустить ее в Шенген из-за российского газа

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто пригрозил Болгарии наложить вето на ее вступление в Шенгенскую зону в ответ на повышение тарифа за транзит российского газа по болгарской территории. Об этом он заявил в интервью телеканалу Pannon RTV .

«Если эта мера сохранится и будет угрожать безопасности энергоснабжения Венгрии в течение длительного времени, то мы наложим вето на их членство в Шенгенской зоне», — сказал министр.

По его словам, решение о присоединении Болгарии к Шенгену могут принять в ближайшее время. Сийярто отметил, что болгарская сторона задумалась об отмене закона, который подразумевает повышение тарифа на газ. Он добавил, что если власти страны отменят закон, то и Будапешт не станет накладывать вето. По мнению главы МИД, действия Болгарии скандальны и враждебны, они ставят под угрозу транзит природного газа в Северную Македонию, Сербию и Венгрию.