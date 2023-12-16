Цукерберг строит на Гавайях комплекс с бункером

Крупная строительная компания ведет на Гавайских островах строительство целого комплекса жилых и офисных зданий, пишет РБК со ссылкой на источник.

По данным портала, строительство ведется на средства Марка Цукерберга, главы компании Meta* (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp; признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Источник отметил, что здания возводятся на самом западном острове архипелага, Кауаи, где всего проживают чуть более 70 тыс. человек.

Площадь комплекса составляет более 560 га, стоимость по самым низким оценкам - свыше $270 млн (24,2 млрд рублей).