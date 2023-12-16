Умер эмир Кувейта

Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет, сообщает местное телевидение.

Умер эмир Кувейта
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Он был 16-м эмиром Кувейта с 29 сентября 2020 года. В конце ноября он попал в больницу, причины госпитализации не сообщались.

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