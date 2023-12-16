Умер эмир Кувейта

Умер эмир КувейтаМир24иещё 316 декабря, 13:18Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет, сообщает местное телевидение.© Мир24Он был 16-м эмиром Кувейта с 29 сентября 2020 года. В конце ноября он попал в больницу, причины госпитализации не сообщались.В миреГлавные новостиБольше новостейМир24: главные новостиУмер трехкратный чемпион СССР по хоккею Алексей МакаровУченые доказали существование стоматологии у викинговАнекдоты, плохая дикция вождя и тотальный дефицит в стране. Правда и мифы о последних годах правления Брежнева