Эмир Кувейта шейх Наваф умер в возрасте 86 лет
Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на государственное телевидение этой арабской страны.
Шейх Наваф был приведен к присяге в сентябре 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха в США в возрасте 91 года.
По данным кувейтского государственного информационного агентства KUNA, в прошлом месяце эмир был госпитализирован из-за серьезной проблемой со здоровьем. Кувейт является конституционной монархией, законодательная власть в стране в соответствии с конституцией передается эмиру.