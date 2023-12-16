Эмир Кувейта шейх Наваф умер в возрасте 86 лет

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на государственное телевидение этой арабской страны.

Шейх Наваф был приведен к присяге в сентябре 2020 года после смерти своего сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмада аль-Джабера ас-Сабаха в США в возрасте 91 года.