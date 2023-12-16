Жерара Депардье хотят лишить ордена Почетного легиона

По ее словам, в ближайшее время соберется совет ордена и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить его действие или нет (в отношении Депардье).

При этом министр добавила, что комментарии и поведение Депардье во время поездки в Северную Корею в 2018 году являются "позором для Франции". На кадрах, снятых пять лет назад, которые транслировались на канале France 2 в начале декабря, актер произнес оскорбительные высказывания в адрес женщин. В 2020 году Жерару Депардье было предъявлено обвинение в изнасиловании после жалобы актрисы Шарлотты Арну. Одновременно с выходом в эфир передачи о его поездке актриса Элен Даррас подала вторую жалобу на сексуальное насилие в 2007 году на съемках одного из фильмов. Сам Депардье эти обвинения отвергает.