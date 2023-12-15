Израильские солдаты по ошибке убили трех заложников

Израильские солдаты во время боя в секторе Газа открыли огонь и убили трех заложников, ошибочно определив их как угрозу. Об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в своем Telegram-канале.

«Во время боя в Шеджайе Армия обороны Израиля ошибочно идентифицировала трех израильских заложников как представляющих угрозу», — говорится в сообщении. Тела погибших были перевезены на территорию Израиля. Подчеркивается, что в ЦАХАЛ незамедлительно приступили к расследованию инцидента. Армия Израиля также выразила соболезнования семьям погибших.