Дело о потерянных секретах. Спецслужбы США не могут найти пропавшее "досье по России"

Папка, содержащая строго секретную информацию, связанную с якобы вмешательством России в выборы президента США, пропала в конце правления Дональда Трампа, что вызвало тревогу среди сотрудников разведки. В разведсообществе опасаются того, что наиболее тщательно охраняемые секреты национальной безопасности США и их союзников могут быть раскрыты, сообщили CNN источники, знакомые с ситуацией.

Исчезновение папки с документами, о котором ранее не сообщалось, вызвало такое беспокойство, что в прошлом году представители разведсообщества США проинформировали руководителей сенатского комитета по разведке о пропавших материалах и усилиях правительства по их возвращению, сообщили источники. За два с лишним года, прошедших с тех пор, как Трамп покинул свой пост, пропавшие разведданные, похоже, так и не были найдены. Как отметили собеседники телеканала, в папке содержались необработанные разведданные, собранные США и их союзниками по НАТО о "российских агентах", включая источники и методы работы российских спецслужб.

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Дело в том, что информация в потерянном досье была настолько секретной, что законодатели и помощники конгресса с допуском к совершенно секретной информации могли ознакомиться с этими материалами только в штаб-квартире ЦРУ в Лэнгли, где, в свою очередь, их записи сами хранились в запертом сейфе. В последний раз эту папку видели в Белом доме в последние дни пребывания Трампа на посту президента. Под присмотром тогдашнего руководителя администрации Белого дома Марка Медоуза папка была тщательно просмотрена помощниками республиканцев, работавшими над редактированием наиболее конфиденциальной информации, чтобы ее можно было рассекретить и опубликовать публично.

Массив документов в папке толщиной 25 сантиметров, отметили собеседники, содержал массу информации о расследовании ФБР "Ураган перекрестного огня" в отношении кампании Трампа 2016 года и России. Но необработанные разведывательные данные о России были одними из самых секретных материалов, и высшие чиновники администрации Трампа неоднократно пытались помешать бывшему президенту обнародовать эти документы. Предполагается, что в папке как раз содержалась информация о том, что Россия не имеет отношения к вмешательству в выборы в США, что не соответствовали мейнстриму рвущейся к власти Демократической партии.

За день до ухода с поста Трамп издал приказ о рассекречивании большей части содержимого папки, вызвав бурную активность в последние 48 часов его президентства. В Белом доме было создано несколько копий отредактированной папки с намерением распространить их по всему Вашингтону среди республиканцев в конгрессе и правых журналистов. Вместо этого первоначально разосланные копии были лихорадочно изъяты по указанию юристов Белого дома, которые потребовали дополнительных редакций. Всего за несколько минут до инаугурации Джо Байдена один из ближайших соратников Трампа, глава аппарата Белого дома Марк Медоуз бросился в министерство юстиции, чтобы лично доставить отредактированную копию для последней проверки. Эта отредактированная версия, по словам источникам, была передана по инстанции. Однако спустя годы министерство юстиции так и не опубликовало все документы, несмотря на приказ Трампа о рассекречивании. Дополнительные экземпляры с разной степенью редакции оказались в Национальном архиве.

Однако базовая и самая главная - неотредактированная версия папки, содержащей секретные необработанные разведданные, пропала в хаотичные последние часы пребывания Трампа в Белом доме. Обстоятельства ее исчезновения остаются покрытыми тайной. Официальные лица США неоднократно отказывались обсуждать любые попытки найти досье или подтвердить отсутствие в нем особо секретной разведывательной информации. Его не было среди предметов, найденных во время прошлогоднего обыска в имении Трампа в Мар-а-Лаго, по словам американского чиновника, знакомого с этим вопросом. Он сказал, что ФБР специально не искало разведывательные данные, связанные с Россией, когда в прошлом году получило ордер на обыск резиденции бывшего президента.

ЦРУ, ФБР, Национальный архив и Управление директора национальной разведки отказались комментировать эту историю. Представитель сенатского комитета по разведке также отказался от комментариев. Наконец, представитель Трампа не ответил на просьбу о комментариях.

Пропавшая папка оказалась в центре одной из самых спорных битв, которые за кулисами вел тогдашний президент Трамп. Несмотря на ожесточенное сопротивление со стороны сотрудников национальной безопасности, Трамп потратил почти три года, пытаясь рассекретить материалы, которые, по его словам, докажут его утверждения, что "российское расследование ФБР" в его предвыборной кампании было фальсификацией, организованной его политическими противниками.

Примерно через год после того, как Трамп покинул свой пост, руководители сенатского комитета по разведке были проинформированы представителями разведсообщества об исчезновении необработанных разведданных, содержащихся в неотредактированной версии досье, и попытках правительства вернуть их, сообщили источники CNN. С тех пор все попытки обнаружить досье не увенчались успехом. Что называется, секреты канули в лету.