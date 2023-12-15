Минобороны Польши раскрыло детали расследования катастрофы Ту-154

Комиссия по расследованию смоленской катастрофы Ту-154 2010 года, унесшей жизнь польского президента Леха Качинского, тратила не по назначению государственные средства и лгала. Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезари Томчик, сообщает РИА Новости.

«В комиссии происходило все самое худшее — использование государственных средств не по назначению, ложь», — раскрыл детали прекращения работы расследовательной группы Томчик.

По словам замглавы Минобороны, теперь пришел конец тратам сотен миллионов злотых, которые связаны с политикой, а не с расследованием причин авиакатастрофы.

Он также уточнил, что даже депутаты парламента не могли добиться от комиссии информации о ее деятельности. «У нас была очень большая проблема с доступом к информации», — заключил Томчик.