В ФРГ восхитились деталью в поведении Путина на "Итогах года"

Президент России Владимир Путин, выступая на «Итогах года», показал поразительную уверенность в победе РФ в конфликте на Украине. Об этом в эфире Phoenix заявил немецкий профессор и политолог Томас Йегер, передает «РИА Новости».

Он отметил, что его особенно поразила «уверенность в себе, с которой Путин выступал». По мнению Йегера, президент РФ закрепил за собой статус сильного лидера государства.

Он добавил, что вопреки западным санкциям российская экономика продолжает расти, а вторая волна мобилизации, по словам Путина, не требуется. Йегер считает, что таким образом президент РФ заверил страну в уверенной победе.