Взорвавший гранаты украинский депутат пришел в сознание

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Депутат Керецковского сельсовета Закарпатской области Украины Сергей Батрин, который взорвал гранаты во время заседания, пришел в сознание. Об этом сообщает издание «Зеркало недели».

По информации медиа, депутата уже начали допрашивать сотрудники правоохранительных органов. Также во избежание расправы со стороны родственников пострадавших его палата находится под усиленной охраной.

В материале говорится, что у Батрина и действующего главы города Михаила Мушки был конфликт — это могло стать мотивом преступления. «Более того, депутаты даже поднимали вопрос о досрочном прекращении полномочий Мушки», — заявил журналист Виталий Глагола.