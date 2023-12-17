Более 40% опрошенных японцев положительно оценили перестановки в правительстве

По меньшей мере 44% жителей Японии положительно оценивают перестановки в правительстве Японии, проведенные на этой неделе на фоне скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП). Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные газетой Nikkei и телеканалом Tokyo.

В то же время 41% опрошенных заявили о том, что они не могут положительно оценить изменения в составе кабмина.

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Уровень поддержки правительства премьер-министра Фумио Кисиды, по данным исследования, составил 26%, что на 4 п.п. ниже, чем в ноябре. Среди опросов, проводимых газетой Nikkei и телеканалом Tokyo, это самый низкий показатель с момента прихода Кисиды к власти осенью 2021 года. Вместе с тем результаты исследований других СМИ за последнее время показывали еще более скромные цифры. Так, в проведенном на этой неделе опросе агентства Jiji уровень поддержки был всего 17,1%.

Кроме того, 67% респондентов в опросе Nikkei и телеканала Tokyo заявили об ответственности Кисиды за скандалы с нарушением финансовой отчетности. При этом 28% опрошенных не разделили такого мнения.

Скандал и перестановки

На этой неделе премьер-министр Кисида внес изменения в состав правительства, заменив Хирокадзу Мацуно на втором по значимости посту генсека кабмина на бывшего главу МИД Ёсимасу Хаяси. Также были назначены новые министр экономики торговли и промышленности, министр по административным вопросам и глава сельскохозяйственного ведомства.

Перестановки в правительстве Японии были проведены в связи с крупным скандалом вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований в ЛДП. Фракции партии устанавливают для своих членов квоту по сбору средств, которые они получают путем продажи билетов на приемы и вечера. Некоторые политики перевыполняют норму, однако разница между реально собранной суммой и установленной квотой, как предполагается, не учитывалась в финансовых документах и возвращалась политикам в виде так называемых откатов или же могла использоваться в качестве средств для тайных политических фондов.