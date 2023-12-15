Вице-премьер Армении заявил, что стоимость поставляемого РФ газа не изменится в 2024 году

ЕРЕВАН, 15 декабря. /ТАСС/. Стоимость российского газа для Армении в 2024 году не изменится. Об этом по итогам заседания армяно-российской межправительственной комиссии заявил Арменпресс вице-премьер Мгер Григорян.

"На данный момент мы располагаем точной информацией, что цена на газ на границе в 2024 году не изменится. И я уверен, что согласно этому тариф также не будет изменен", - отметил он.

Он сообщил, что "Газпром Армения" уже подписал контракт с российским "Газпромом" на 2024 год, который не предусматривает никакого изменения цены.